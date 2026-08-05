Nettoyeurs haute pression HDS 13/20 -4 St EU-I
Conçu pour des utilisations continues sans concessions : le nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 13/20-4 St muni d'un brûleur à fuel nettoie avec jusqu'à 1 300 l d'eau par heure et 200 bar de pression.
Le HDS 13/20-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur à fuel. Son moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante pour des utilisations continues sans concessions en conditions difficiles. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton permet un nettoyage avec jusqu'à 1 300 litres d'eau par heure et 200 bar de pression. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 13/20-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performancesRobuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesseMoteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue. Puissance élevée et efficacité élevée.
Brûleur Kärcher fiable à efficacité maximaleBrûleur à fuel hautes performances avec serpentin vertical et veilleuse sans déflagration. Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant. Brûleur à rendement élevé (> 91 %), à faible consommation de carburant et à très faibles émissions de gaz d'échappement.
Équipement haut de gamme
- Un réservoir de stockage d'eau intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le boîtier et le cadre sont en acier revêtu par poudre et donc de conception robuste.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.
Fonctionnement simple et intuitif
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
- Un panneau de commande intuitif avec des symboles explicites. Pratique, l'utilisateur peut visualiser l'état du programme en fonctionnement.
Large filtre fin à eau transparent
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme destinée aux nettoyeurs haute pression.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Distribution optimal du détergent grâce au réglage du dosage.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- L'affichage de codes d'erreur, de l'état de fonctionnement et de l'intervalle maintenance de la pompe ainsi que la surveillance du bon fonctionnement du brûleur et de la machine entière facilitent l'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Pression de service (bar)
|200
|Pression max. (bar)
|235
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'admission (°C)
|max. 30
|Puissance de raccordement (kW)
|9.5
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|9.1
|Énergie thermique (kW)
|108
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection (A)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|160
|Poids emballage inclus (kg)
|170
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour télécommande
- Powerbuse
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage du RM1
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Nettoyage intensif pour les saletés extrêmes dans l'agriculture et la construction
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire et chimique
- Agriculture
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 13/20 -4 St EU-I
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.