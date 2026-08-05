Hochdruckreiniger HD 17/12-4 St H
Dieser robuste, stationäre Hochdruckreiniger vereint hohe Leistung (1700 l/h) mit einfacher Bedienung und Wartung sowie umfassender Ausstattung. Optimal für Landwirtschaft und Industrie.
Unser stationärer Kaltwasser-Hochdruckreiniger ist mit 1700 l/h und einem Druck von 120 Bar leistungsstark und bietet perfekte Voraussetzungen für den Dauereinsatz unter harten Arbeitsbedingungen, etwa in der Lebensmittelindustrie. Im Wasserzulauf ist eine Temperatur von bis zu 85 °C möglich. Sowohl die Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf als auch das Gehäuse und der Rahmen aus Edelstahl sorgen für Robustheit. Der Hochdruckreiniger enthält einen Wasservorlagebehälter mit Trockenlauf- und Entkalkungsschutz, der Leerstand für den Entkalkungsschutz wird angezeigt. Darüber hinaus kann Reinigungsmittel angesaugt und über ein Ventil dosiert werden, auch hier ist eine Leermeldeanzeige vorhanden. Der 4-polige, langsam laufende E-Motor garantiert eine lange Standzeit. Sowohl die Installation als auch die Bedienung und Wartung sind anwenderfreundlich gestaltet. Um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist das Gerät mit elektronischer Überwachung ausgestattet. Abgerundet wird das Produkt mit umfassendem Zubehör, das an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden kann: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Qualitativ hochwertige AusstattungVorlagebehälter mit Ventil, Entkalkungs- und Trockenlaufschutz. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Vordruckpumpe für Zulauftemperaturen bis 85 °C.
Langlebig und robustRobuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Vorbeugung gegen Kalkablagerungen.
Elektronische Überwachung für höhere BetriebssicherheitAbschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
Einfache Bedienung
- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
- LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich.
- Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.
Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige
- Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung.
- Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige.
- Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite.
Robuste Ausführung erlaubt auch härtere Einsätze
- Für den täglichen Einsatz geeignet.
- Der Einsatz heißen Wassers steigert die Reinigungseffizienz erheblich.
- Ideal für Langzeiteinsätze
Großer Wasserfilter integriert
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
Einfache Installation und Wartung
- Im Servicefall sind alle Komponenten einfach und schnell zugänglich.
- Schnelle und einfache Installation spart Montagekosten.
- Anzeige von Fehlercodes und Status, erleichtert den Service
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|900 - 1700
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. Druck (bar/MPa)
|180 / 18
|Zulauftemperatur (°C)
|85
|Anschlussleistung (kW)
|7
|Absicherung (A)
|16
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl Nutzer
|2
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|91
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|100.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Lieferumfang
- Servo Control
- Powerdüse
- Rahmen und Abdeckung: Edelstahl
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Vordruckpumpe
- Verkalkungsschutz
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Vorbereitet für Fernbedienung
- RM1 Dosierung
- Ölstandschauglas
- Ölmessstab
- Luftgekühlter Motor
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
- Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Landwirtschaft
- Industrie
- Fahrzeugreinigung
- Zur Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreinigung
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 17/12-4 St H Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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