Hochdruckreiniger HD 17/15-4 St
Stationärer Hochdruckreiniger mit Abdeckung und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Überzeugt durch große Durchflussmenge (1700 l/h), hochwertige Ausstattung und hohe Betriebssicherheit.
Für Dauereinsätze unter harten Arbeitsbedingungen – unser stationärer Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf bietet eine erstklassige Leistung mit 1700 l/h und 150 Bar. Die Hochdruckpumpe wird durch einen großen Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützt. Rahmen und Gehäuse der HD-Maschine sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und sorgen zusammen mit dem 4-poligen, langsam laufenden E-Motor mit Wasserkühlung für eine hohe Lebensdauer. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz sowie eine Reinigungsmittelansaugung mit Dosierventil und Leermeldeanzeige. Der große Drehschalter ermöglicht eine einfache Bedienung, ebenso sind Installation und Wartung äußerst bedienerfreundlich ausgelegt. Durch die elektronische Überwachung der Maschine und die Anzeige von Fehlern wird eine ausgezeichnete Betriebssicherheit gewährleistet. Die Auslieferung erfolgt ohne Zubehör, dieses kann jedoch an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden. Optional verfügbar sind: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und eine große Auswahl an Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Langlebig und robustRobuster Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit.
Qualitativ hochwertige AusstattungVorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen.
Robuste Ausführung für harte ArbeitseinsätzeFür den täglichen Einsatz geeignet. Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
- Abschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
Einfache Bedienung
- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
- Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
Großer Wasserfilter integriert
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
- Sehr einfach zu reinigen.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Anzeige: Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervalle.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar.
- Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige.
- Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.
Servo Control
- Druck und Wassermenge sind direkt an der Pistole einstellbar.
- Vielseitig und flexibel einsetzbar.
- Großer Anwendungsbereich und sehr gute Reinigungsergebnisse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|900 - 1700
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. Druck (bar/MPa)
|210 / 21
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Anschlussleistung (kW)
|9
|Absicherung (A)
|16
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl Nutzer
|2
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|84
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|93.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Lieferumfang
- Servo Control
- Powerdüse
- Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Vorbereitet für Fernbedienung
- RM1 Dosierung
- Ölstandschauglas
- Ölmessstab
- Wassergekühlter Motor
Anwendungsgebiete
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Hochdruckreinigung von Fahrzeugen
- Landwirtschaft
- Ideal für Werkstätten aller Art, Autovermietungen und in Autowaschanlagen
- Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 17/15-4 St Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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