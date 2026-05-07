Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22
Mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger mit EC-Turbine. Zum sicheren Saugen feiner und grober Feststoffe der Staubklasse H sowie für Einsätze in der ATEX-Zone 22 geeignet.
Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennung ausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für ATEX-Zone 22Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse HGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
Verschleißarme EC-TurbineBürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
- Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|43.8 / 158
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|1 x 1.2
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.6
|Staubklasse Sekundärfilter
|H
|Filterfläche Sekundärfilter (m²)
|1.6
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|51
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|51.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Sekundärfilter: Patronenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
- Für kleine bis mittlere Mengen Feststoffe und Stäube der Klasse H
- Für härteste Einsätze, auch zum Saugen klebriger Materialien geeignet