Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennung ausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt.