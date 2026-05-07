Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22

Mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger mit EC-Turbine. Zum sicheren Saugen feiner und grober Feststoffe der Staubklasse H sowie für Einsätze in der ATEX-Zone 22 geeignet.

Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennung ausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22: Zertifiziert für ATEX-Zone 22
Zertifiziert für ATEX-Zone 22
Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22: Staubklasse H
Staubklasse H
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22: Verschleißarme EC-Turbine
Verschleißarme EC-Turbine
Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
  • Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
  • Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
  • Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 43.8 / 158
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24.9
Behälterinhalt (l) 40
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 1 x 1.2
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 1.6
Staubklasse Sekundärfilter H
Filterfläche Sekundärfilter (m²) 1.6
Gewicht ohne Zubehör (kg) 51
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 51.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1140

Ausstattung

  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Sekundärfilter: Patronenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22
Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22
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Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22

Videos

Anwendungsgebiete
  • Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
  • Für kleine bis mittlere Mengen Feststoffe und Stäube der Klasse H
  • Für härteste Einsätze, auch zum Saugen klebriger Materialien geeignet
Zubehör