Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22
Mit Sternfilter der Staubklasse M und EC-Turbine ausgestatteter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger zum Saugen feiner und grober Feststoffe in der ATEX-Zone 22.
Explosionsgeschützter Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 M Z22 zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – optimal auch für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen in der ATEX-Zone 22 geeignet. Das zuverlässige, langlebige, kompakte und mobile Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist mit einer EC-Turbine ausgestattet und kommt überall dort zum Einsatz, wo aufgrund der Gegebenheiten besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dabei gewährleisten große Räder einen sehr einfachen Transport an den Einsatzort. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Sammel- und Filterbehälter sind aus hochwertigem und säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus robustem Stahl gefertigt.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für ATEX-Zone 22Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißarme EC-TurbineBürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|49.4 / 178
|Vakuum (mbar/kPa)
|239 / 23.9
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|1 x 1.2
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Kabellänge (m)
|10
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.6
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|50
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|50.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
- Für kleine bis mittlere Mengen Feststoffe und Stäube der Klasse M
- Für härteste Einsätze, auch zum Saugen klebriger Materialien geeignet