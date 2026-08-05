Explosionsgeschützter Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 M Z22 zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – optimal auch für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen in der ATEX-Zone 22 geeignet. Das zuverlässige, langlebige, kompakte und mobile Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist mit einer EC-Turbine ausgestattet und kommt überall dort zum Einsatz, wo aufgrund der Gegebenheiten besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dabei gewährleisten große Räder einen sehr einfachen Transport an den Einsatzort. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Sammel- und Filterbehälter sind aus hochwertigem und säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus robustem Stahl gefertigt.