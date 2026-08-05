Aspirateur industriel antidéflagrant de la gamme Medium IVM 40/12-1 M Z22 pour l'aspiration universelle des petites et moyennes quantités de matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle ; également optimal pour les utilisations dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène en zone ATEX 22. Cet appareil fiable, durable, compact et mobile fonctionne en mode monophasé, est équipé d'une turbine EC et s'utilise partout où les conditions exigent le respect de mesures de précaution particulières. En outre, de grandes roues garantissent un transport très facile jusqu'à son lieu d'utilisation. Grâce au système de nettoyage de filtre innovant Pull and Clean, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être décolmaté sans problèmes, facilement et aisément en cours de fonctionnement. La cuve à déchets et la cuve du filtre sont en acier inoxydable haut de gamme et résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste.