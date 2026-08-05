Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H ACD zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Zudem ist das Gerät mit einem H-Filter ausgestattet und für Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.