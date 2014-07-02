Kehrsaugmaschine KM 100/100 R Bp Pack
Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m²/h bis 7.800 m²/h.
TECHNISCHE BESCHREIBUNG: Antrieb: - Gleichstrommotor 24 V / 600 W - 1 Pedal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt - kleiner Wendekreis (3350 mm) - automatische Feststellbremse mit Unterdrucktechnik - automatische Abschaltung des Motors bei Verlassen des Sitzes - effektives Rundfiltersystem mit automatischer Filterreinigung Kehr-/Saugsystem: Das Gerät arbeitet nach dem Überwurfprinzip, d.h. das Kehrgut wird über die Kehrwalze nach hinten in den Schmutzbehälter befördert. Die Kehrwalze ist pendelnd aufgehängt und passt sich Bodenunebenheiten automatisch an. Sowohl der Filter als auch die Hauptkehrwalze können werkzeuglos getauscht werden. Die eingebaute Grobschmutzklappe ermöglicht die Aufnahme von Grobschmutz, wie Getränkedosen, Split, Kies oder nassem Laub. Der Seitenbesen und die Kehrwalze sind hydraulisch angetrieben. Optional ist ein zweiter Seitenbesen erhältlich. Schmutzbehälter: Die beiden je 50 Liter Schmutzbehälter sind seitlich herausnehmbar. Bedienung: Mittels eines Schalters können Sie die Hauptkehrwalze und den Seitenbesen automatisch anheben und absenken. Über das eine Fahrpedal steuern Sie die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
RammschutzZum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.
Große Filterfläche mit automatischer AbreinigungNach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden. Werkzeugloser Filterwechsel.
WartungsfreundlichkeitWerkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.
EASY-Operation-Bedienkonzept
- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fahrantrieb
|Gleichstrommotor
|Antrieb – Leistung (V/kW)
|24 / 2.1
|Antriebsart
|Elektrisch
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|6000
|Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
|7800
|Arbeitsbreite (mm)
|700
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1000
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1300
|Batteriekapazität (Ah)
|240
|Batteriespannung (V)
|24
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Kehrgutbehälter (l)
|100
|Steigfähigkeit (%)
|15
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|6
|Filterfläche (m²)
|6
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|540
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|300
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Lieferumfang
- Polyester-Rundfilter
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Räder, luftbereift
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- Batterieanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen
- Ideal geeignet für Gebäudereiniger, im Einzelhandel oder öffentlichen Gebäuden.
- Auch für Handwerksbetriebe, Schulen, Tankstellen oder Autohäuser geeignet
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet