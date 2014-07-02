DESCRIPTION TECHNIQUE : entraînement : - moteur à courant continu 24 V/600 kW - 1 seul accélérateur pour marche avant et arrière - petit rayon de braquage (3350 mm) - frein de stationnement automatique à dépression - coupure automatique du moteur lorsque le conducteur quitte le siège - système à filtre rond avec nettoyage du filtre automatique - système de balayage/d'aspiration : l'appareil fonctionne selon le principe de balayage par projection, c'est-à-dire que les matières balayées sont transportées jusqu'au bac à déchets à l'arrière par-dessus le rouleau-balai. Le rouleau-balai est doté d'une suspension oscillante et s'ajuste automatiquement aux irrégularités du sol. Le filtre ainsi que le balai principal peuvent être remplacés sans outils. Le flap pour gros déchets intégré permet de ramasser les gros déchets tels que les canettes, les gravillons, le gravier ou les feuilles mouillées. La brosse latérale et le rouleau-balai possèdent un entraînement hydraulique. En option, une deuxième brosse latérale est disponible. Bac à déchets : les deux bacs à déchets de 50 litres chacun sont amovibles sur le côté. Utilisation : un interrupteur permet de lever et d'abaisser automatiquement le balai principal et les brosses latérales. Une pédale de déplacement permet de commander la marche avant et la marche arrière. Batteries et chargeur fournis.