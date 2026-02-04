Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G
Angetrieben von einem emissionsarmen Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakte und wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.
Unsere handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G wird von einem zuverlässigen, emissionsarmen und leistungsstarken Kohler-Benzinmotor mit 3,3 kW angetrieben, der selbstverständlich alle geltenden Abgasrichtlinien erfüllt. Damit eignet sie sich ideal zur schnellen und gründlichen Reinigung von Außenflächen ab rund 600 Quadratmetern, wie beispielsweise von Parkplätzen, Schulhöfen oder auch im kommunalen Umfeld. Beste Reinigungsergebnisse erlaubt dabei das Überkopfkehrprinzip mit zuschaltbarem Seitenbesen, werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung und werkzeuglos wechsel- und einstellbarer Hauptkehrwalze. Die leistungsstarke Absaugung verhindert wirkungsvoll Staubaufwirbelungen, während die effektive Abreinigung des Flachfaltenfilters konstante Saugleistungen gewährleistet. Das durchdachte EASY-Operation-Bedienkonzept, der fahrbare 40-Liter-Kehrgutbehälter mit Trolley-System sowie der integrierte Fahrantrieb mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit sorgen für maximalen Anwenderkomfort bei der Arbeit und ermöglichen so lange, ermüdungsfreie Einsätze mit der sehr kompakten und wendigen KM 75/40 W G.
Merkmale und Vorteile
Kehrgutbehälter mit Trolley-GriffBequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden. Kurze Entsorgungszeiten.
Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle. Lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials. Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.
WartungsfreundlichkeitWerkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.
EASY-Operation-Bedienkonzept
- Einfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Benzin
|Antrieb
|4-Takt-Motor
|Motorenhersteller
|Kohler
|Antrieb – Leistung (W)
|3300
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3375
|Arbeitsbreite (mm)
|550
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|750
|Kehrgutbehälter (l)
|40
|Steigfähigkeit (%)
|15
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|4.5
|Filterfläche (m²)
|1.8
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|84.9
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|84
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|94.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Lieferumfang
- Flachfaltenfilter: Aus Polyester
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Fahrantrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel klappbar
- Überkopfkehrprinzip
- Absaugung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Außeneinsatz
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen, anhebbar / justierbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft