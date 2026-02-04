Unsere handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G wird von einem zuverlässigen, emissionsarmen und leistungsstarken Kohler-Benzinmotor mit 3,3 kW angetrieben, der selbstverständlich alle geltenden Abgasrichtlinien erfüllt. Damit eignet sie sich ideal zur schnellen und gründlichen Reinigung von Außenflächen ab rund 600 Quadratmetern, wie beispielsweise von Parkplätzen, Schulhöfen oder auch im kommunalen Umfeld. Beste Reinigungsergebnisse erlaubt dabei das Überkopfkehrprinzip mit zuschaltbarem Seitenbesen, werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung und werkzeuglos wechsel- und einstellbarer Hauptkehrwalze. Die leistungsstarke Absaugung verhindert wirkungsvoll Staubaufwirbelungen, während die effektive Abreinigung des Flachfaltenfilters konstante Saugleistungen gewährleistet. Das durchdachte EASY-Operation-Bedienkonzept, der fahrbare 40-Liter-Kehrgutbehälter mit Trolley-System sowie der integrierte Fahrantrieb mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit sorgen für maximalen Anwenderkomfort bei der Arbeit und ermöglichen so lange, ermüdungsfreie Einsätze mit der sehr kompakten und wendigen KM 75/40 W G.