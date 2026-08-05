Die kompakt designte Industrie-Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W Bp Pack überzeugt mit hervorragender Ausstattung ab Werk. So wird die Maschine beispielsweise serienmäßig mit Scheibenbremse, Batterie und zugehörigem Ladegerät geliefert. Der große Flachfaltenfilter mit höchst effektiver Abreinigung mittels Dual-Abstreifer erlaubt nahezu staubfreies Arbeiten, während die pendelnd gelagerte Kehrwalze auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen und großen Schmutzmengen ausgezeichnete Reinigungsergebnisse ermöglicht. Überhaupt profitieren Anwender von dem sehr komfortablen und intuitiven Bedienkonzept mit Vorwärts- und Rückwärtsantrieb durch simples Drücken oder Ziehen des Schubbügels sowie sinnvollen Details wie der Kärcher Home-Base zur Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Die robuste Maschine mit ausweichendem Seitenbesen und doppelwandigen Rahmen eignet sich hervorragend für harte Einsätze. Auch der einfache, werkzeuglose Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter sowie die hohe Flächenleistung von bis zu 4725 m²/h (mit optionalen, linken Seitenbesen) erfüllen die hohen Anforderungen im industriellen Umfeld.