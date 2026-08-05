La balayeuse autotractée industrielle KM 85/50 W Bp Pack au design compact s'illustre par son excellent équipement d'origine. Ainsi, la machine est par exemple fournie de série avec un frein à disque, une batterie et le chargeur correspondant. Le grand filtre plissé plat offrant un décolmatage très efficace grâce au double racleur permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière tandis que le rouleau-balai à suspension oscillante fournit d'excellents résultats de nettoyage, même sur les topographies complexes et en cas d'importantes quantités de saleté. De manière générale, l'utilisateur bénéficie d'un concept d'utilisation très confortable et intuitif avec entraînement pour marche avant et arrière en poussant ou en tirant simplement sur le guidon et des détails utiles tels que le système Kärcher Home Base pour le transport d'autres outils de nettoyage. La machine robuste à brosse latérale escamotable et bâti à double paroi est idéale pour les utilisations en conditions difficiles. Le remplacement facile et sans outils du balai principal et du filtre ainsi que le rendement surfacique élevé pouvant aller jusqu'à 4 725 m²/h (avec la brosse latérale gauche disponible en option) satisfont aux exigences poussées des environnements industriels.