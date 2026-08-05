Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen im Außen- und Innenbereich: die Kärcher Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp. Ihr großer Kehrbehälter und der kräftige Motor ermöglichen Reinigungseinsätze bis zu 3,5 Stunden, während der stabile, schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten sind. Ist sie mit dem leistungsstarken serienmäßigen Taschenfiltersystem und der optionalen Seitenbesen-Drehzahlregulierung für eine optimale Kehrgutführung zur Kehrwalze mit minimaler Staubaufwirbelung ausgestattet, gewährleistet die KM 130/300 R I Bp nahezu staubfreies Kehren, selbst in sehr staubigen Umgebungen. Für eine hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät zudem über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer sowie LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Weitere verfügbare Anbausätze erhöhen nochmals die Sicherheit und machen die Maschine zu einem Reinigungsspezialisten. Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.