Mit dem multifunktionalen Geräteträger C 65 SC finden kommunale und gewerbliche Nutzer einen hochwertigen Partner für alle Herausforderungen des Alltags. Der Geräteträger ist off- wie onroad in seinem Element und bringt alles mit, was einen Holder auszeichnet. Er ist mit einem 65 PS starken Turbo-Dieselmotor und einer 2-Personen-Kabine ausgestattet. Seine Knicklenkung sorgt für optimale Wendigkeit, Genauigkeit und Spurtreue. Zudem reduziert sie den Rangieraufwand und erlaubt präzises, randnahes und bodenschonendes Arbeiten. Der hydraulische Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Die Komfortkabine kann je nach Anwendung in 3 Höhen montiert werden und bietet eine optimale 360°-Rundumsicht für mehr Sicherheit. Die in dieser Fahrzeugklasse innovativen Ausstattungen wie ein Innenkotflügel gegen Schmutzeintrag, ein elektronisches Hand- und Fußpedal sowie ein digitales Kombidisplay zur Anzeige verschiedener Fahrzeugfunktionen sind ebenfalls an Bord.