Geräteträger Holder C 65 SC

Vielseitigkeit, Effizienz und Wendigkeit machen den Geräteträger C 65 SC zum Multitalent für den Ganzjahreseinsatz. Sein Fahr- und Arbeitskomfort genügen höchsten professionellen Ansprüchen.

Mit dem multifunktionalen Geräteträger C 65 SC finden kommunale und gewerbliche Nutzer einen hochwertigen Partner für alle Herausforderungen des Alltags. Der Geräteträger ist off- wie onroad in seinem Element und bringt alles mit, was einen Holder auszeichnet. Er ist mit einem 65 PS starken Turbo-Dieselmotor und einer 2-Personen-Kabine ausgestattet. Seine Knicklenkung sorgt für optimale Wendigkeit, Genauigkeit und Spurtreue. Zudem reduziert sie den Rangieraufwand und erlaubt präzises, randnahes und bodenschonendes Arbeiten. Der hydraulische Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Die Komfortkabine kann je nach Anwendung in 3 Höhen montiert werden und bietet eine optimale 360°-Rundumsicht für mehr Sicherheit. Die in dieser Fahrzeugklasse innovativen Ausstattungen wie ein Innenkotflügel gegen Schmutzeintrag, ein elektronisches Hand- und Fußpedal sowie ein digitales Kombidisplay zur Anzeige verschiedener Fahrzeugfunktionen sind ebenfalls an Bord.

Merkmale und Vorteile
Geräteträger Holder C 65 SC: Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten
Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten
Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person.
Geräteträger Holder C 65 SC: Ergonomische und komfortable Kabine
Ergonomische und komfortable Kabine
Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen. 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren. Beidseitig Türen für sicheres Ein- und Aussteigen zur straßenabgewandten Seite.
Geräteträger Holder C 65 SC: Hohe Servicefreundlichkeit
Hohe Servicefreundlichkeit
Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang.
Spezifikationen

Technische Daten

Antrieb Diesel
Fahrantrieb Allradantrieb
Motorenhersteller Kubota
Motorleistung (kW) 48
Hubraum (cm³) 2615
Zylinder 4
Abgasnorm STAGE V
Kraftstofftank (l) 65
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 40
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 20
Radstand (mm) 1820
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 3500
Zulässiges Gesamtgewicht (Option) (kg) 3800
Gewicht ohne Zubehör (kg) 1928
Abmessungen (L × B × H) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Ausstattung

  • Partikelfilter
  • Klimaanlage
  • Heizung
  • Rundumwarnleuchte
  • Ganzjahreseinsatz
Geräteträger Holder C 65 SC
Geräteträger Holder C 65 SC
Geräteträger Holder C 65 SC

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Anwendungsgebiete
  • Zur Straßen- und Nassreinigung, zum Winterdienst, zur Grünpflege sowie für Transportaufgaben geeignet