Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 SC, les utilisateurs dans les secteurs municipal et industriel bénéficient d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Ce véhicule porte-outils est dans son élément autant sur la route qu'en dehors et apporte tout ce qui caractérise un engin de Holder. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine 2 places. Sa direction articulée garantit une maniabilité, une précision et un maintien de trajectoire parfaits. En outre, elle réduit le nombre de manœuvres nécessaires et permet un travail précis, au plus près des bords et sans risque pour le sol. La compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. La cabine confort peut être montée à 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité. Des équipements innovants pour un véhicule de cette catégorie tel qu'une aile intérieure empêchant la pénétration de la saleté, une commande électronique manuelle ou par pédale ainsi qu'un afficheur combiné pour l'affichage de différentes fonctions du véhicule font également partie des prestations.