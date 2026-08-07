Mit dem multifunktionalen Geräteträger C 65 TC finden kommunale und gewerbliche Nutzer einen hochwertigen Partner für alle Herausforderungen des Alltags. Er ist mit einem 65 PS starken Turbo-Dieselmotor und einer 2-Personen-Kabine ausgestattet. Der Geräteträger ist off- wie onroad in seinem Element und bringt alles mit, was einen Holder auszeichnet: Knicklenkung, hydraulischer Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Durch den 2. Sitz ergeben sich dabei zahlreiche Vorteile und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten – so erspart eine 2. Person an Bord in vielen Fällen ein Zusatzfahrzeug, was die Effizienz erhöht. Außerdem kann der Beifahrer mit Handgeräten kleinere Arbeiten ausführen, während der Fahrer sich auf den Arbeitseinsatz mit dem Kommunalfahrzeug konzentriert. Die in dieser Fahrzeugklasse innovativen Zubehöre wie ein Innenkotflügel gegen Schmutzeintrag, ein elektronisches Hand- und Fußpedal sowie ein digitales Kombidisplay zur Anzeige verschiedener Fahrzeugfunktionen runden die Ausstattung ab.