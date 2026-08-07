Véhicule porte-outils Holder C 65 TC
Le véhicule porte-outils efficace et maniable C 65 TC est un véritable multitalent adapté à l'utilisation toute l'année. Sa cabine 2 places augmente les possibilités d'utilisation ainsi que le confort d'utilisation.
Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 TC, les utilisateurs dans les secteurs municipal et industriel bénéficient d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine 2 places. Ce véhicule porte-outils est dans son élément autant sur la route qu'en dehors et apporte tout ce qui caractérise un engin de Holder : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule de voirie. Des accessoires innovants pour un véhicule de cette catégorie tel qu'une aile intérieure empêchant la pénétration de la saleté, une commande électronique manuelle ou par pédale ainsi qu'un afficheur combiné pour l'affichage de différentes fonctions du véhicule complètent l'équipement.
Caractéristiques et avantages
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extensionUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Cabine 2 places dotée d'un siège passager à part entière. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
Grande facilité d'entretienLe capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté. Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1870
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids total autorisé (option) (kg)
|3800
|Poids sans accessoires (kg)
|2089
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport