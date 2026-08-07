Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 TC, les utilisateurs dans les secteurs municipal et industriel bénéficient d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine 2 places. Ce véhicule porte-outils est dans son élément autant sur la route qu'en dehors et apporte tout ce qui caractérise un engin de Holder : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule de voirie. Des accessoires innovants pour un véhicule de cette catégorie tel qu'une aile intérieure empêchant la pénétration de la saleté, une commande électronique manuelle ou par pédale ainsi qu'un afficheur combiné pour l'affichage de différentes fonctions du véhicule complètent l'équipement.