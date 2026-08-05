Der multifunktionale knickgelenkte Geräteträger C 70 SC beeindruckt durch enorme Zugkraft und Steigfähigkeit. Herzstück seines Fahrantriebs sind 4 starke Radmotoren, eine intelligente Hydrauliksteuerung sowie eine Fahrelektronik, die je nach Fahrsituation automatisiert zwischen Allradmodus und Zweiradmodus und zwischen den Fahrprogrammen umschaltet. Das Ergebnis ist ein extrem dynamisches Fahrerlebnis und geringerer Kraftstoffverbrauch, gleichbedeutend mit Zeit- und Kostenersparnis. Die bewährten und geschätzten Holder Eigenschaften sind ebenfalls an Bord: Dazu zählt die mechanische Differenzialsperre, die für gleichmäßige Kraftübertragung auf beide Achsen im Extremeinsatz sorgt. Außerdem die mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung. Der hydrostatische Radlastausgleich sorgt für Sicherheit beim Wenden am Hang, beim Überfahren von Gehwegkanten und bei der Nutzung von großen Aufbaugeräten mit hohem Schwerpunkt. All das ermöglicht den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Die Komfortkabine kann je nach Anwendung in 3 Höhen montiert werden und bietet neben sehr guter Ergonomie eine optimale 360°-Rundumsicht für mehr Sicherheit.