Le véhicule porte-outils multifonction C 70 SC à direction articulée impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction se trouvent 4 puissants moteurs de roue, une commande hydraulique intelligente et une électronique de conduite qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation de conduite. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, ce qui équivaut à un gain de temps ainsi qu'à des économies de coûts. Les caractéristiques Holder éprouvées et appréciées font également partie de l'équipement : elles comprennent notamment un blocage de différentiel mécanique qui garantit une transmission uniforme des forces sur les deux essieux pendant les missions extrêmes. En outre, on y trouve la prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel. La compensation hydrostatique de la charge des roues assure la sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut. Le tout conjugué permet une utilisation au plus haut niveau toute l'année. La cabine confort peut être montée à 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre non seulement une excellente ergonomie, mais également une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité.