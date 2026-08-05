Véhicule porte-outils Holder C 70 SC
Son impressionnante force de traction et sa grande efficacité font du véhicule porte-outils C 70 SC un véritable multitalent performant et adapté à une utilisation toute l'année.
Le véhicule porte-outils multifonction C 70 SC à direction articulée impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction se trouvent 4 puissants moteurs de roue, une commande hydraulique intelligente et une électronique de conduite qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation de conduite. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, ce qui équivaut à un gain de temps ainsi qu'à des économies de coûts. Les caractéristiques Holder éprouvées et appréciées font également partie de l'équipement : elles comprennent notamment un blocage de différentiel mécanique qui garantit une transmission uniforme des forces sur les deux essieux pendant les missions extrêmes. En outre, on y trouve la prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel. La compensation hydrostatique de la charge des roues assure la sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut. Le tout conjugué permet une utilisation au plus haut niveau toute l'année. La cabine confort peut être montée à 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre non seulement une excellente ergonomie, mais également une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité.
Caractéristiques et avantages
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension
- Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants.
- Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.
- Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortable
- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
- Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.
Temps d'équipement et d'entretien rapides
- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté.
- Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1820
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids total autorisé (option) (kg)
|4000
|Poids sans accessoires (kg)
|1928
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport