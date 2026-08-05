Der mit einer geräumigen 2-Personen-Kabine ausgestattete Geräteträger C 70 TC beeindruckt durch enorme Zugkraft und Steigfähigkeit. Herzstück seines Dual-Drive-Fahrantriebs sind 4 starke Radmotoren, eine intelligente Hydrauliksteuerung sowie eine Fahrelektronik, die je nach Fahrsituation automatisiert zwischen Allradmodus und Zweiradmodus und zwischen den Fahrprogrammen umschaltet. Das Ergebnis ist ein extrem dynamisches Fahrerlebnis und geringerer Kraftstoffverbrauch, gleichbedeutend mit Zeit- und Kostenersparnis. Die bewährten und geschätzten Holder Eigenschaften sind ebenfalls an Bord: Knicklenkung, hydraulischer Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Durch den 2. Sitz ergeben sich dabei zahlreiche Vorteile und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten – so erspart eine 2. Person an Bord in vielen Fällen ein Zusatzfahrzeug, was die Effizienz erhöht. Außerdem kann der Beifahrer mit Handgeräten kleinere Arbeiten ausführen, während der Fahrer sich auf den Arbeitseinsatz mit dem Fahrzeug konzentriert.