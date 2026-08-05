Véhicule porte-outils Holder C 70 TC
Son impressionnante force de traction et sa grande efficacité font du véhicule porte-outils C 70 TC un véritable multitalent performant et adapté à une utilisation toute l'année. Sa cabine 2 places augmente les possibilités d'utilisation.
Équipé d'une cabine 2 places spacieuse, le véhicule porte-outils C 70 SC impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction Dual Drive se trouvent 4 puissants moteurs de roue, une commande hydraulique intelligente et une électronique de conduite qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation de conduite. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, ce qui équivaut à un gain de temps ainsi qu'à des économies de coûts. Les caractéristiques Holder éprouvées et appréciées font également partie de l'équipement : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule.
Caractéristiques et avantages
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extensionUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Cabine 2 places dotée d'un siège passager à part entière. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
Grande facilité d'entretienLe capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté. Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1870
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids total autorisé (option) (kg)
|4000
|Poids sans accessoires (kg)
|2089
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport