Véhicule porte-outils Holder C 70 TC

Son impressionnante force de traction et sa grande efficacité font du véhicule porte-outils C 70 TC un véritable multitalent performant et adapté à une utilisation toute l'année. Sa cabine 2 places augmente les possibilités d'utilisation.

Équipé d'une cabine 2 places spacieuse, le véhicule porte-outils C 70 SC impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction Dual Drive se trouvent 4 puissants moteurs de roue, une commande hydraulique intelligente et une électronique de conduite qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation de conduite. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, ce qui équivaut à un gain de temps ainsi qu'à des économies de coûts. Les caractéristiques Holder éprouvées et appréciées font également partie de l'équipement : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule.

Caractéristiques et avantages
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC: Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension
Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC: Cabine ergonomique et confortable
Cabine ergonomique et confortable
Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Cabine 2 places dotée d'un siège passager à part entière. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC: Grande facilité d'entretien
Grande facilité d'entretien
Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté. Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications

Données techniques

Entraînement Diesel
Traction Transmission intégrale
Constructeur du moteur Kubota
Puissance du moteur (kW) 48
Cylindrée (cm³) 2615
Cylindre 4
Norme sur les gaz d'échappement STAGE V
Réservoir carburant (l) 65
Vitesse de déplacement (km/h) 40
Vitesse de travail (km/h) 20
Empattement (mm) 1870
Poids total autorisé (kg) 3500
Poids total autorisé (option) (kg) 4000
Poids sans accessoires (kg) 2089
Dimensions (L × l × h) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Équipement

  • Filtre à particules
  • Climatisation
  • Chauffage
  • Gyrophare
  • Utilisation toute l'année
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC
Véhicule porte-outils Holder C 70 TC
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport