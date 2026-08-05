Équipé d'une cabine 2 places spacieuse, le véhicule porte-outils C 70 SC impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction Dual Drive se trouvent 4 puissants moteurs de roue, une commande hydraulique intelligente et une électronique de conduite qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation de conduite. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, ce qui équivaut à un gain de temps ainsi qu'à des économies de coûts. Les caractéristiques Holder éprouvées et appréciées font également partie de l'équipement : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule.