Ob es um den Winterdienst oder um Grünpflege und Bewässerung geht: Der neue Holder S 75 erledigt für Sie vielfältigste Aufgaben in Topqualität. Seine Knicklenkung garantiert höchste Wendigkeit auch in engen Bereichen oder auf Gehwegen. Dies ermöglicht ein agiles, genaues und spurtreues Arbeiten mit perfekten Arbeitsergebnissen. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 75 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder und sorgt für hervorragende Traktion. Mit einer Durchfahrtsbreite ab 1,31 Metern (bereifungsabhängig) erreicht der kommunale Geräteträger an 365 Tagen im Jahr problemlos jeden Winkel seines Einsatzgebiets. Dabei können aus der Komfortkabine heraus auch härteste Einsätze spielend leicht gesteuert werden.