Véhicule porte-outils Holder S 75
Robuste, puissant et tout terrain : le véhicule porte-outils multifonction Holder S 75 est un véritable concentré de puissance – le véhicule municipal idéal pour une utilisation toute l'année dans les conditions les plus rudes.
Qu'il s'agisse du service hivernal ou de l'entretien des espaces verts et de l'arrosage : le nouveau Holder S 75 accomplit pour vous les tâches les plus variées avec une qualité irréprochable. Sa direction articulée garantit une maniabilité maximale, même dans les passages étroits ou sur les trottoirs. Cela permet un travail agile et précis en maintenant la trajectoire pour des résultats parfaits. La transmission intégrale permanente garantit une répartition optimale de la puissance du moteur de 75 ch sur les 4 roues et assure ainsi une excellente traction. Avec une largeur de passage à partir de 1,31 mètre (en fonction des pneus), ce véhicule porte-outils municipal atteint aisément les moindres recoins de son secteur 365 jours par an. De plus, même les missions les plus exigeantes sont très faciles à gérer depuis la cabine confort.
Caractéristiques et avantages
Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extensionUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées. Espace de travail ergonomique.
Accès facile à des fins d'entretienLes opérations d'entretien quotidiennes sont possibles sans démontage des accessoires. Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté. Parties latérales pivotantes/basculantes à droite et à gauche.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Deutz
|Puissance du moteur (kW)
|55
|Cylindrée (cm³)
|3621
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|84
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1827
|Poids total autorisé (kg)
|5500
|Poids sans accessoires (kg)
|3500
|Poids emballage inclus (kg)
|3500
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'entretien des espaces verts, au service hivernal ainsi qu'au balayage et au nettoyage