Classic Mopphalter Laschen 40 cm
Zur einfachen und schnellen Anwendung: Hochwertiger, 40 cm breiter Laschenhalter mit Blocksystem und 360°-Rotation.
Laschenhalter mit Blocksystem und um 360° drehbarem Gelenk in 40 cm breiter Ausführung von Kärcher. Der Mopphalter eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Textilienfixierung
|Laschen
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 110
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung