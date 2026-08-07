Classic Mopphalter Laschen 40 cm

Zur einfachen und schnellen Anwendung: Hochwertiger, 40 cm breiter Laschenhalter mit Blocksystem und 360°-Rotation.

Laschenhalter mit Blocksystem und um 360° drehbarem Gelenk in 40 cm breiter Ausführung von Kärcher. Der Mopphalter eignet sich zur Verwendung mit allen Stielen mit Lochdurchmesser von 18 bis 23 mm wie beispielsweise unseren Aluminium- und Teleskopstielen.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm CLASSIC
Textilienfixierung Laschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.6
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Classic Mopphalter Laschen 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör