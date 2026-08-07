Classic Support de frange à poches 40 cm

Pour une utilisation facile et rapide : notre support à languettes haut de gamme d'une largeur de 40 cm avec système de blocage et rotation à 360°.

Support à languettes avec système de blocage et articulation orientable à 360° d'une largeur de 40 cm de Kärcher. Le support pour balai à plat est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Fixation des textiles Languettes
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.6
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Classic Support de frange à poches 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires