Premium Mopphalter Flex MultiLink 40 cm

Flex System MultiLink Klapphalter aus Polyamid, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Uni System
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Verpackungsgewicht (kg) 0.5
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör