Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 40 cm

MultiLink Kletthalter mit Tuch-Clips, inkl. MulitLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED
Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Klett
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 385 x 95
Abmessungen, verpackt (mm) 385 x 95 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör