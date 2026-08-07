Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 40 cm
Support MultiLink avec système à scratch et pastilles de fixation, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.3
|Poids d'emballage (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l) (mm)
|385 x 95
|Dimensions, emballé (mm)
|385 x 95 x 230
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide