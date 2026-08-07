Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm

Tasche SafetyClip MultiLink Halter aus Polyamid mit Klammer zur optimalen Befestigung des Bezuges, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal in Objekten mit hohem Kontaminationsrisiko.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Textilienfixierung Taschen
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Verpackungsgewicht (kg) 0.6
Abmessungen (L × B) (mm) 405 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 405 x 110 x 230

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör