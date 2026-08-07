Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm
Tasche SafetyClip MultiLink Halter aus Polyamid mit Klammer zur optimalen Befestigung des Bezuges, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank. Ideal in Objekten mit hohem Kontaminationsrisiko.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bodenart
|Hartböden
|Textilienfixierung
|Taschen
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|405 x 110
|Abmessungen, verpackt (mm)
|405 x 110 x 230
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung