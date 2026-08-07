Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm

Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm en polyamide avec pince pour maintien de la frange, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal dans des milieux à haut risque de contamination.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Housses
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.5
Poids d'emballage (kg) 0.6
Dimensions (L × l) (mm) 405 x 110
Dimensions, emballé (mm) 405 x 110 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires