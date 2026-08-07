Standard Mopphalter Tasche 40 cm
Tasche Halter aus Polyamid mit Blocksystem.
Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur professionellen Reinigung von horizontalen und vertikalen Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|PA / Glasfaser / PP
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.4
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 110
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 110 x 160
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung