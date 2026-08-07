Standard Mopphalter Tasche 40 cm

Tasche Halter aus Polyamid mit Blocksystem.

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur professionellen Reinigung von horizontalen und vertikalen Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienfixierung Taschen
Material PA / Glasfaser / PP
Arbeitsbreite (cm) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.4
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 160
Standard Mopphalter Tasche 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Zubehör