Standard Support de frange à poches 40 cm
Standard Support de frange à poches en polyamide avec articulation Block System.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour un nettoyage professionnel et plus performante des surfaces horizontales et verticales.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.4
|Poids d'emballage (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 160
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide