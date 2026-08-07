Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm
Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 Stiel mit Tank mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff, 1 Klettsystem Halter 40 cm, 1 Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm.
Sprühmoppsystem mit Klett und integriertem Tank, zur Reinigung ohne Eimer. Ideal für schwer zugängliche Bereiche wie Treppen und für die schnelle und präzise Reinigung spontaner Verschmutzungen. Kann auch in Kombination mit der Maschinenreinigung verwendet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|Aluminium / Stahl / PP / Gummi / POM
|Stielart
|Starr
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.9
|Verpackungsgewicht (kg)
|1.6
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 90
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 90 x 1580
Ausstattung
- Ergo Anschluss
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Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung