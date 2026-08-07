Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm

Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 Stiel mit Tank mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff, 1 Klettsystem Halter 40 cm, 1 Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm.

Sprühmoppsystem mit Klett und integriertem Tank, zur Reinigung ohne Eimer. Ideal für schwer zugängliche Bereiche wie Treppen und für die schnelle und präzise Reinigung spontaner Verschmutzungen. Kann auch in Kombination mit der Maschinenreinigung verwendet werden.

Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Klett
Material Aluminium / Stahl / PP / Gummi / POM
Stielart Starr
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.9
Verpackungsgewicht (kg) 1.6
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 90
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 90 x 1580

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Premium Mopp Kit Klettsystem ErgoHandle TriJet 40 cm

Videos

Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör