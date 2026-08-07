Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm

Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm : 1 manche avec réservoir avec double poignée ergonomique pivotante, 1 support Strap Tape 40 cm, 1 Standard Frange MF Poils coupés TriJet Bande auto-agrippante 40 cm

Balai réservoir pour le nettoyage sans seaux, avec support à scratch. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines.

Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Velcro
Matériau Aluminium / acier / PP / caoutchouc / POM
Type de manche Rigide
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.9
Poids d'emballage (kg) 1.6
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 90
Dimensions, emballé (mm) 400 x 90 x 1580

Équipement

  • Connexion Ergo
Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires