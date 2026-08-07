Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm
Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm : 1 manche avec réservoir avec double poignée ergonomique pivotante, 1 support Strap Tape 40 cm, 1 Standard Frange MF Poils coupés TriJet Bande auto-agrippante 40 cm
Balai réservoir pour le nettoyage sans seaux, avec support à scratch. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|Aluminium / acier / PP / caoutchouc / POM
|Type de manche
|Rigide
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.9
|Poids d'emballage (kg)
|1.6
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 90
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 90 x 1580
Équipement
- Connexion Ergo
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide