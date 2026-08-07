Tank ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm
Tank ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm mit Tank mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff, Inhalt 500 ml.
Stielhalter mit Tank, zur Reinigung ohne Eimer. Ideal für Objekte mit schwer erreichbaren Oberflächen in Bezug auf Höhe, wie Treppen und für das schnelle und präzise Reinigung von unerwarteten Verschmutzungen oder in Kombination mit der Reinigung mit Maschinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP
|Stielart
|Starr
|Stiellänge (mm)
|1445
|Stieldurchmesser (mm)
|23
|Tankinhalt (ml)
|500
|Menge (Stück)
|1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.7
|Länge (mm)
|1445
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1445 x 145 x 90
Ausstattung
- Ergo Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung