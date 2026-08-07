Classic Wasserschieber verstärkt 55 cm

Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.

Trocknet Böden streifenfrei und reinigt auch Fugen zuverlässig: der Wasserschieber aus Moosgummi von Kärcher. Der verstärkte, 55 Zentimeter breite Abzieher eignet sich sehr gut für harte Arbeitseinsätze.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Arbeitsbreite (cm) 55
Material Stahl, verzinkt / Moosgummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 550 x 40 x 100
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör