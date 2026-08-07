Classic Wasserschieber verstärkt 55 cm
Verstärkter Wasserschieber mit 55 cm Breite speziell für harte Arbeitseinsätze.
Trocknet Böden streifenfrei und reinigt auch Fugen zuverlässig: der Wasserschieber aus Moosgummi von Kärcher. Der verstärkte, 55 Zentimeter breite Abzieher eignet sich sehr gut für harte Arbeitseinsätze.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Arbeitsbreite (cm)
|55
|Material
|Stahl, verzinkt / Moosgummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|550 x 40 x 100
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung