Classic Raclette à eau renforcée 55 cm
Raclette à eau renforcée de 55 cm de large, spécialement conçue pour les travaux difficiles.
Sèche les sols sans laisser de traces et nettoie les joints en toute fiabilité : la raclette à eau en caoutchouc mousse de Kärcher. La raclette renforcée de 55 centimètres de large convient parfaitement aux travaux difficiles.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|55
|Matériau
|Acier, zingué / Caoutchouc mousse
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 40 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide