Standard Wasserschieber 75 cm

Gummiabzieher mit 75 cm Breite und schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher.

Geeignet zum Einsatz mit allen Stielen mit Lochdurchmessern von 18 bis 23 mm: 75 cm breiter Gummiabzieher von Kärcher. Der hochwertige Wasserschieber eignet sich dank der Doppelgummilippe aus schwarzem Neoprenschaum hervorragend zur Beseitigung großer Wassermengen und ist selbst sehr einfach sauber zu halten.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED
Arbeitsbreite (cm) 75
Material PP / Neopren, expandiert
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 750 x 140 x 40
Abmessungen, verpackt (mm) 750 x 140 x 40
Standard Wasserschieber 75 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör