Standard Wasserschieber 75 cm
Gummiabzieher mit 75 cm Breite und schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher.
Geeignet zum Einsatz mit allen Stielen mit Lochdurchmessern von 18 bis 23 mm: 75 cm breiter Gummiabzieher von Kärcher. Der hochwertige Wasserschieber eignet sich dank der Doppelgummilippe aus schwarzem Neoprenschaum hervorragend zur Beseitigung großer Wassermengen und ist selbst sehr einfach sauber zu halten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Arbeitsbreite (cm)
|75
|Material
|PP / Neopren, expandiert
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|750 x 140 x 40
|Abmessungen, verpackt (mm)
|750 x 140 x 40
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung