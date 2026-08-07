Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm

Weißer Wasserschieber speziell für hygienisch sensible Bereiche aus Kunststoff und Moosgummi. 55 cm breit.

Abzieher zur streifenfreien Trocknung von Böden und zur Fugenreinigung in Hygienebereichen von Kärcher. Der 55 Zentimeter breite Wasserschieber in der Farbe Weiß besteht aus Kunststoff und Moosgummi.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED / STANDARD
Arbeitsbreite (cm) 55
Material Aluminium / EVAC
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 550 x 50 x 100
Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör