Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm
Weißer Wasserschieber speziell für hygienisch sensible Bereiche aus Kunststoff und Moosgummi. 55 cm breit.
Abzieher zur streifenfreien Trocknung von Böden und zur Fugenreinigung in Hygienebereichen von Kärcher. Der 55 Zentimeter breite Wasserschieber in der Farbe Weiß besteht aus Kunststoff und Moosgummi.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD
|Arbeitsbreite (cm)
|55
|Material
|Aluminium / EVAC
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|550 x 50 x 100
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung