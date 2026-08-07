Ideal zur täglichen Unterhaltsreinigung mit Staubbindetüchern von Kärcher: sterilisierbarer Halter mit Gummilippen (60 cm) und Quick-Verschluss für ein besonders einfaches Handling. Die weichen Lamellen am Boden des Halters erhöhen das Schmutzrückhaltevermögen des verwendeten Einwegtuchs zusätzlich und gleichen dabei auch Unebenheiten des Bodens aus. Der Lamellenhalter ist darüber hinaus für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen sterilisierbar.