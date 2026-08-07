Kehrschaufel Set mit Gummiabzieher 32 x 97 cm
Hygienisches Kehr-Sammel-System. Die Schiene des Kehrschiebers besteht aus Gummi, die Kehrschaufel verfügt über einen ergonomischen Griff mit Gummiprofil.
Ideal zur schnellen Beseitigung groben und feuchten Schmutzes: Das Kehr-Sammel-System von Kärcher besteht aus einer Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und rutschsicherem Gummiprofil sowie einem Kehrschieber mit Gummilippe, die sich problemlos an alle Bodenbeläge anpasst und den Schmutz zuverlässig erfasst. Zudem ist die Gummilippe sehr viel einfacher zu reinigen als traditionelle Systeme mit einem Besen. Das kompakte Kehr-Sammel-System ist mit jedem gängigen Müllbeutel einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Grün
|Material
|ABS Kunststoff / Aluminium / PP / Gummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|1
|Verpackungsgewicht (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|320 x 150 x 970
|Abmessungen, verpackt (mm)
|320 x 150 x 970
Anwendungsgebiete
- Kehren