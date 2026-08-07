Kit de balayage avec raclette 32 x 97 cm

Système hygiénique de balayage et de collecte. Le guide de la raclette de balayage est constitué de caoutchouc tandis que la pelle dispose d'un manche ergonomique à profil en caoutchouc.

Idéal pour une élimination rapide des gros déchets et des déchets humides : le système de balayage et de collecte de Kärcher se compose d'une pelle à manche ergonomique et à profil en caoutchouc antidérapant ainsi que d'une raclette de balayage en caoutchouc qui s'adapte aisément à tous les revêtements de sol et ramasse la saleté de manière fiable. De plus, la raclette en caoutchouc est nettement plus facile à nettoyer que les systèmes traditionnels à balai. Le système compact de balayage et de collecte est compatible avec tous les sacs poubelle courants.

Spécifications

Données techniques

Couleur vert
Matériau Kit plastique / Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 1
Poids d'emballage (kg) 1.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 320 x 150 x 970
Dimensions, emballé (mm) 320 x 150 x 970
Kit de balayage avec raclette 32 x 97 cm
Domaines d'utilisation
  • Balayer
Accessoires