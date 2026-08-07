Runde Spinnenbürste MultiLink
Abgerundete Wandbürste mit MultiLink-Einhängesystem für Teleskopstiele und Stangen.
Bürste zum Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen. Ideal zum Entfernen von Spinnweben.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|350 x 100
|Abmessungen, verpackt (mm)
|350 x 100 x 360
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung