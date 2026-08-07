Runde Spinnenbürste MultiLink

Abgerundete Wandbürste mit MultiLink-Einhängesystem für Teleskopstiele und Stangen.

Bürste zum Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen. Ideal zum Entfernen von Spinnweben.

Spezifikationen

Technische Daten

Material PET
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 350 x 100
Abmessungen, verpackt (mm) 350 x 100 x 360

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Runde Spinnenbürste MultiLink
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
Zubehör