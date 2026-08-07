Brosse Web arrondie MultiLink

Tête de loup ovale avec accrochage système MultiLink pour manches télescopiques et perches.

Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour éliminer les toiles d'araignées.

Spécifications

Données techniques

Matériau PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.1
Poids d'emballage (kg) 0.2
Dimensions (L × l) (mm) 350 x 100
Dimensions, emballé (mm) 350 x 100 x 360

Équipement

  • Connexion MultiLink
Brosse Web arrondie MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
Accessoires