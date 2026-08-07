Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x MultiLink 2 x 15 L
Der Premium Doppelfahreimer mit 2 Plug MultiLink 2 × 15 l ist ein Doppelfahreimer mit 26 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und Zubehöraustattung wie der Universal Presse und 80-mm-Lenkrollen mit Stoßschutz.
Der praktische Doppelfahreimer Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse mit 2 Plug MulitLink (2 × 15 l) aus 26 Prozent recyceltem Kunststoff eignet sich ideal für die effiziente Reinigung großer Flächen. Ausgestattet mit einer professionellen Backenpresse und einem ergonomischen Design ermöglicht er eine um 30 Prozent höhere Krafteffizienz beim Auswringen. Die ergonomische Bauweise unterstützt eine komfortable Handhabung, während der einteilige, robuste Rahmen für einen mühelosen Transport sorgt. Das MultiLink System erlaubt einen schnellen und hygienischen Wechsel der Tools. Zur Ausstattung gehören ein Kunststoff-Seitengriff, eine Universal Presse, ein farbiges Grundgestell mit 2 Plug MultiLink, 2 × 15-l-Eimer mit blauem und rotem Tragegriff sowie 80-mm-Lenkrollen mit Stoßschutz.
Merkmale und Vorteile
Produktives Arbeiten
- Um 30 % reduzierter Kraftbedarf durch Backenpresse.
Einfache Handhabung
- Praktisch: leicht und kompakt, um die manuelle Handhabung bei Reinigungsarbeiten zu erleichtern.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 26 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Stabiles und kompaktes Grundgestell, ideal für den täglichen Reinigungseinsatz.
- Alles mit nur einer Teleskopstange reinigen: Das LAMPO-Haltersystem ermöglicht einen schnellen Wechsel.
Leicht und robust
- Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit.
Zeitersparnis
- Maximaler Auswringdruck ganz ohne Einlage.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|655 x 480 x 870
|Abmessungen, verpackt (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung