Premium Double Seau Kit Uni Essoreur 2 x MultiLink 2 x 15 L
Le modèle Premium Double Seau Kit Uni Essoreur avec 2 Plug MultiLink 2 × 15 l est un chariot mobile à deux seaux avec 26 % de plastique recyclé¹⁾, équipé d'accessoires comme la presse Universal et des roulettes pivotantes de 80 mm avec pare-chocs.
Le chariot mobile pratique à deux seaux Premium Double Seau Kit Uni Essoreur avec 2 Plug MultiLink (2 × 15 l) fabriqué à partir de 26 % de plastique recyclé est idéal pour un nettoyage efficace des surfaces étendues. Doté d'une presse à mâchoires professionnelle et d'un design ergonomique, il permet jusqu'à 30 % d'efficacité en plus lors de l'effort d'essorage. Son format ergonomique favorise un maniement confortable tandis que son cadre monobloc robuste facilite le transport. Le système MultiLink permet un changement rapide et hygiénique des outils. L'équipement comprend une poignée latérale en plastique, une presse Tec, un châssis de base coloré avec 2 Plug MultiLink, 2 seaux de 15 l avec poignée de transport bleue et rouge ainsi que des roulettes pivotantes de 80 mm avec pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Travail productif
- Effort nécessaire réduit de 30 % grâce à la presse à mâchoires.
Confort d'utilisation
- Pratique : léger et compact pour faciliter la manipulation manuelle lors des travaux de nettoyage.
Caractéristiques durables
- Design avec 26 % de plastique recyclé¹⁾.
- Châssis de base solide et compact, idéal pour le nettoyage quotidien.
- Tout nettoyer avec un seul manche télescopique : le système de support LAMPO permet un changement rapide.
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Economie de temps
- Pression d'essorage maximale sans aucun insert.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|6.6
|Poids d'emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|655 x 480 x 870
|Dimensions, emballé (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide