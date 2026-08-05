FM Expert 50/ P
Mittelgroßer, kompakter Reinigungswagen FM Expert 50/ P mit Reinigungssystem zur Vorkonditionierung. Hängeeimer und Tabletts lassen sich für eine platzsparende Lagerung leicht abnehmen.
Als kompakter und offener Reinigungswagen eignet sich der FM Expert 50/ P besonders gut zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. Reinigungsutensilien lassen sich in den 4 6-Liter-Eimern praktisch verstauen und nach Bereichen voneinander trennen. Weiteres Equipment findet Platz in einer individuell fixierbaren und herausziehbaren Schublade mit 16 Liter Fassungsvermögen. Dadurch werden zusätzliche Laufwege im Reinigungsprozess reduziert. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen darüber hinaus die Mitnahme von Moppsystemen, Greifzangen und weiteren nützlichen Utensilien. FlexoLink XL eignet sich zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Sowohl die Toolflexanbindungen als auch der Haken lassen sich variabel an der Außenseite des FlexoMate anbringen. Für eine platzsparende Lagerung lassen sich Hängeeimer und Tabletts einfach abnehmen.
Merkmale und Vorteile
Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Herausziehbare 16-l-Schublade ist höhenverstellbar und beidseitig zugänglich
Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|23.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|26.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Abmessungen, verpackt (mm)
|910 x 580 x 440
Videos
Zubehör
FM Expert 50/ P Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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