Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition
Der NT 30/1 Me Classic überzeugt als handlicher und robuster Nass-/Trockensauger. Das 1500-W-Gerät präsentiert sich mit 30-Liter-Behälter und entfernt Verschmutzungen unterschiedlicher Art.
Gebaut für mittelgroße Mengen Flüssigkeit, Grobschmutz und Staub: der Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic eignet sich mit 1500 Watt Turbinenleistung und 30 Liter Behältervolumen optimal zur Aufnahme unterschiedlichster Schmutzarten. Zudem punktet das Gerät der NT Classic-Reihe mit bewährter Filtertechnologie, Easy-Service-Konzept sowie geringen Wartungs- und Betriebskosten.
Merkmale und Vorteile
Kompakt, robust und mobilGute Standfestigkeit, leichte Manövrierbarkeit und bequemer Transport dank schlanker Form und 4 Lenkrollen. Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.
Exzellente SaugleistungNT Classic-Geräte mit kraftvoller 1500-Watt-Turbine beseitigen unterschiedlichste Verschmutzungen zuverlässig. Konstant exzellente Reinigungsergebnisse.
Service und KomfortSensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden. Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten.
Effizienz durch Verzicht
- Die 1-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22.7
|Behälterinhalt (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1500
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 645
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Stahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
- Edelstahlbehälter
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung.
Zubehör
NT 30/1 Me Classic Edition Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.