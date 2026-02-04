Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Me Classic Edition
Aspirateur eau et poussières maniable et robuste, le NT 30/1 Me Classic sait se montrer convaincant. L'appareil de 1 500 W se présente avec une cuve de 30 litres et élimine les saletés de toute sorte.
Conçu pour les quantités moyennes de liquide, de gros déchets et de poussières : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Me Classic fournit une puissance de turbine de 1 500 watts et un volume de cuve de 30 litres, ce qui en fait l'appareil optimal pour le ramassage des saletés les plus diverses. De plus, l'appareil de la gamme NT Classic se distingue par une technologie de filtration éprouvée, par le concept Easy Service ainsi que par des frais de maintenance et d'utilisation réduits.
Caractéristiques et avantages
Compacts, robustes et mobilesBonne stabilité, bonne maniabilité et transport aisé grâce au format allongé et aux quatre roulettes pivotantes. Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.
Puissance d'aspiration excellenteAvec leur puissante turbine de 1500 Watt, les appareils NT Classic éliminent de manière fiable divers types de saletés. Résultats de nettoyage excellents et constants.
Faciles à maintenir et à utiliserVitesse exceptionnelle : Le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes. Le changement de turbine rapide fait non seulement gagner beaucoup de temps, mais il permet aussi une économie d'argent.
L'efficacité sans concession
- Les appareils à un moteur NT Classic sont équipés du filtre cartouche Kärcher éprouvé.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|59
|Dépression (mbar/kPa)
|227 / 22.7
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1500
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|10.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 360 x 645
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: PES
- Cuve en acier inoxydable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Me Classic Edition
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.