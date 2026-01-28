Nass-/Trockensauger NT 70/2 Me Classic Edition
Der NT 70/2 Me Classic ist ein robuster, saugstarker und komfortabel bedienbarer 2-motoriger Nass-/Trockensauger mit 70-Liter-Behälter für Grobschmutz, Staub und Flüssigkeiten.
Mit seinem 70-Liter-Behälter nimmt der 2-motorige Nass-/Trockensauger NT 70/2 Me Classic große Mengen Nass- und Grobschmutz auf. Dank hoher Saugkraft und leistungsfähigem Patronenfilter sind sämtliche Arten von Staub, Flüssigkeiten oder Grobschmutz kein Problem. Zudem ist der unempfindliche Sauger mit einem praktischen Ablassschlauch versehen. Ein Schubbügel sowie das äußerst stabile Fahrwerk mit Metalllenkrollen sorgen für ausgezeichnete Mobilitätseigenschaften.
Merkmale und Vorteile
Robust und komfortabel transportierbar
- Beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen.
- Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.
Exzellente Saugleistung
- 2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung.
- Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.
Komfortabler Service
- Sensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden.
- Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten.
Saugen ohne Filtertüte
- Die 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|70
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|18.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Trockenbodendüse: 360 mm
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Edelstahlbehälter
- Schubbügel
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung.
Zubehör
NT 70/2 Me Classic Edition Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.